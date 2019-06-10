Экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук освобожден из-под стражи – прокуратура АРК

Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении на странице прокуратуры АРК в Фейсбуке в понедельник.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменено постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".

"Однако, в соответствии с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи", - отметила пресс-служба прокуратуры.

Решение вопроса об увольнении с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Как сообщалось, Чернобук был задержан в Киеве 3 ноября 2018 года сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК, 5 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Генпрокуратуре утверждают, что экс-глава суда вел подрывную деятельность: помогал РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора. Он подозревается в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года Чернобук покинул полуостров и перешел на работу в г.Днепр, а самопровозглашенный "Госсовет Республики Крым" включил его в список лиц, которым запрещен въезд в Крым. Позже из списка были исключены ряд народных депутатов Верховной Рады VII созыва фракции Партии регионов, групп "Экономическое развитие" и "Суверенная европейская Украина", но Чернобук в списке оставался.

Чернобук был уволен 29 сентября 2016 года с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за нарушение присяги после того, как соответствующее представление внес в Верховную Раду Высший совет юстиции. Однако Генпрокуратура Украины не нашла в заявлениях судьи признаков состава преступления по статье о госизмене, о чем был дан ответ за подписью замгенпрокурора Анатолия Матиоса на запрос народного депутата Сергея Лещенко.