Станция Киевского метро "Печерская" вновь открыта, взрывоопасных предметов не обнаружено

Станция "Печерская" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена в понедельник днем возобновила работу после проверки сообщения о минировании.

"Станция "Печерская" открыта на вход и выход. Проверка завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении метро на странице в Фейсбуке.

Ранее в понедельник из-за аналогичных сообщений на проверку закрывались на вход и выход метро станции "Театральная", "Золотые ворота", "Теремки" и "Олимпийская". Там взрывоопасных предметов также не обнаружено.