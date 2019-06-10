В Киеве аноним сообщил о минировании очередной станции метро – "Печерской"

Станция "Печерская" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена ("зеленая" линия) в понедельник днем временно закрыта на вход и выход из-за поступившего сообщения о минировании.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении, опубликованном в 13.24 понедельника в аккаунте Киевского метрополитена в соцсети Твиттер.

В метрополитене отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее в понедельник из-за аналогичных сообщений на проверку закрывались на вход и выход метро станции "Театральная", "Золотые ворота", "Теремки" и "Олимпийская". Там взрывоопасных предметов не было обнаружено.