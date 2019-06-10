В водоемах Винниччины и Киевщины, где произошла утечка химикатов, нет опасных инсектицидов – власти

Опасных инсектицидов не было среди химикатов, которые в результате ДТП попали в водоемы на территории Винницкой и Киевской областей. Эти вещества были украдены из агропредприятия в Винницкой области, сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Андрей Гижко.

"Случай является преступлением, так как в одном из агропредприятий области было похищено около тонны ядохимикатов. Преступники, убегая с места происшествия, не справились с управлением, в результате чего автомобиль с ядохимикатами перевернулся в водоем в с.Збарживка Погребищенского района. В результате ДТП автомобиль вспыхнул, на место происшествия сразу вызвали подразделения ГСЧС", - рассказал Гижко на брифинге в понедельник, цитирует его сайт Винницкой ОГА.

Он проинформировал, что, согласно результатам инвентаризации, уже полностью идентифицированы химические вещества, которые перевозили в микроавтобусе, их объем - около 747 литров (гербициды и фунгициды разного класса).

"Хочу подчеркнуть, что опасных инсектицидов среди этих веществ не было", - добавил первый замглавы ОГА, отметив, что эти вещества, используемые в сельском хозяйстве, безопасны для окружающей среды.

"Забор воды проведен в трех местах, а именно: на границе Винницкой и Киевской областей, в месте перетекания водоема в селе Збарживка в реку Рось в поселке Борщаговка Погребищенского района, а также непосредственно в самом водоеме, в который перевернулось авто с ядохимикатами. По состоянию на утро 10 июня анализ воды показал следующие результаты: на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано никаких превышений предельно допустимой концентрации химических соединений. Также нет превышения нормы в месте попадания воды из пруда в р.Рось в поселке Борщаговка", - привел данные Гижко.

В то же время в водоеме в Збарживке некоторые химические соединения превышают нормы предельно допустимой концентрации. Это место ограждено. В течение трех дней жителям населенного пункта будут подвозить питьевую воду автоцистернами, а областной лабораторный центр ежедневно будет проводить исследования питьевой воды в колодцах.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук подчеркнул: "На сегодняшний день в водоеме не зафиксировано ни одного случая гибели рыбы. Хотел бы отметить, что в связи с повышенным температурным режимом возможна гибель рыбы в различных водоемах вследствие недостатка кислорода. В случае выявления таких случаев мы обязательно проведем соответствующие исследования и будем держать ситуацию на контроле".

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Винницкой области, открыты уголовные производства по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод) и по ч.3 и ч.5 ст.185 (кража).