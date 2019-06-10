Станция Киевского метро "Олимпийская" закрыта после анонимного сообщения о минировании

Станция Киевского метрополитена "Олимпийская" ("синяя" линия метро) в понедельник временно закрыта на вход и выход пассажиров из-за поступившего сообщения о минировании.

"Станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее в понедельник из-за аналогичных сообщений проверялись станции "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки". Там взрывоопасных предметов не было обнаружено.