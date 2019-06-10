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12:44 10.06.2019

У Порошенко пока нет процессуального статуса в деле по заявлениям Крючкова – руководитель САП

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У Порошенко пока нет процессуального статуса в деле по заявлениям Крючкова – руководитель САП

У пятого президента Украины Петра Порошенко в настоящее время нет процессуального статуса в уголовном производстве о возможных расхищениях в энергетической сфере, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Холодницкий рассказал, что руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков принес ему четыре обращения о совершении преступлений, в которых назвал ряд лиц, в том числе пятого президента, причастных к некоторым коррупционным преступлениям.

"Поэтому согласно нормам УПК это было зарегистрировано в ЕРДР", - пояснил руководитель САП.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время процессуальный статус у Порошенко, Холодницкий сказал: "Заявитель указал на него (Порошенко) как на возможного фигуранта. Но по состоянию на 6 июня процессуального статуса у него нет никакого. Следствие только началось. О каких-то результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу".

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ряду статей Уголовного кодекса Украины после заявления Крючкова о правомерности действий Порошенко, других высших должностных лиц, народных депутатов и руководителей крупных предприятий. Сведения внесены в ЕРДР по результатам личного приема Крючкова руководителем САП Холодницким.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сап #порошенко #холодницкий
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