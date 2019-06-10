Холодницкий: опасаюсь, что ВАКС не заработает вовремя, власти сейчас не до лампочек в Антикоррупционном суде

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опасается, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не сможет по техническим причинам заработать в сентябре.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Холодницкий рассказал, что результат работы антикоррупционных органов – это приговоры в конкретных уголовных производствах, поэтому ВАКС "лучше всяких аудиторов покажет эффективность, а не эффектность работы как НАБУ, так и САП".

Говоря о том, сможет ли технически новосозданный суд начать работу к определенной им дате (5 сентября), руководитель САП сказал: "На прошлой неделе у меня была встреча с главой суда, мы общались о работе, проблемах. Если Антикоррупционный суд останется в бывшем помещении Печерского райсуда, то с таким материально-техническим обеспечением работу 5 сентября сложно будет начать".

Вместе с тем, он обратил внимание, что это его личные опасения, основанные на том, сколько времени заняла техническая организация работы НАБУ и САП.

"А сейчас еще лето, плюс парламентские выборы, - понимаю, что законодательной и исполнительной власти не до розеток и лампочек в Антикоррупционном суде", - добавил Холодницкий.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".