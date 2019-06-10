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12:07 10.06.2019

Супруг Елизаветы Второй празднует 98-летие

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Герцог Эдинбургский супруг королевы Великобритании принц Филипп в понедельник празднует 98-й день рождения.

"Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливого 98-го дня рождения сегодня!" - говорится в официальном аккаунте британской королевской семьи в "Твиттере".

В Лондоне вечером день рождения принца отметят салютом. Сам Филипп, как ожидают СМИ, свой день рождения проведет дома в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

На выходных отпраздновала так называемый официальный день рождения королева Елизавета Вторая. Принц Филипп, отошедший от исполнения официальных обязанностей, на дне рождении супруги не присутствовал.

На традиционном параде, проводимом в честь официального дня рождения королевы, были остальные члены британской королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в июле покинет этот пост.

Настоящий день рождения Елизавета Вторая отпраздновала в апреле, тогда ей исполнилось 93 года. С 1748 года официальный день рождения британского монарха отмечается в первую, вторую или третью субботу июня с расчетом на хорошую погоду.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на острове Корфу в семье четвертого сына короля Греции Андрея Греческого и немецкой принцессы Алисы Баттенберг. Учился в Германии, в Шотландии, а после в военно-морском колледже в английском Дартмуте. Во время Второй мировой войны Филипп служил в военно-морском флоте Великобритании. На Елизавете Второй женился в 1947 году, за пять лет до ее восшествия на престол. В браке у них родились четверо детей.

Супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях в мае 2017 года. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение. Принц Филипп, в то же время, все еще участвует в некоторых семейных мероприятиях, например, свадьбах.

Теги: #великобритания #филлип
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