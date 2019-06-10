Разведение сил и средств на участке "Станица Луганская" может начаться не ранее 16 июня

Подразделения ВСУ готовы к разведению сил и средств на участке "Станица Луганская" (Луганская обл.), однако по состоянию на понедельник, 10 июня, такое разведение может начаться самое ранее 16 июня, подчеркивают в украинской стороне Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"Подразделения ВС Украины по-прежнему готовы и уже проводят предварительную подготовку к разведению сил и средств, однако ключевым условием разведения является выполнение комплекса мероприятий, определенных минскими договоренностями, и никак иначе. На сегодня, разведение сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" может начаться, самое ранее, 16 июня 2019 года, только при условии сохранения режима тишины к указанному сроку на данном участке", - говорится в сообщении СЦКК, обнародованном в понедельник утром на странице пресс-центра операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

В СЦКК рассказали, что в н.п. Станица Луганская состоялась рабочая встреча руководителя украинской стороны Центра с представителями руководящего состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе с заместителем руководителя Миссии Марком Этерингтон. Главной целью мероприятия стало уточнение ситуации безопасности в районе участка разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская".

"Отметим, что встреча длилась около двух часов, в ходе которой украинская сторона дополнительно проинформировала представителей СММ ОБСЕ по обстановке в районе указанного участка, а также готовности ВС Украины к разведению сил и средств, только при условии полного обеспечения режима прекращения огня в течение семи суток. Кроме того, во время выезда на местность, наблюдатели имели возможность ознакомиться с границами участка разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

В СЦКК также отметили, что дополнительно характеризуя обстановку с условиями безопасности, украинская сторона продемонстрировала замруководителя СММ ОБСЕ в Украине факты нарушения противником режима прекращения огня: материалы и фотографии, последствия обстрелов позиций ВС Украины, которые состоялись в течение последних двух суток.

"Заметим, что обстрелы противник, как правило, осуществляет после 21:00, после закрытия КПВВ", - добавили в украинской стороне Центра.

Как сообщалось, 5 июня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня. "Вопрос Станицы Луганской. (…) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим", - сказал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма журналистам по итогам заседания.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по окончании заседания ТКГ выразил надежду на то, что разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, украинские военные практически ежесуточно фиксируют факты нарушения боевиками режима прекращения огня на участке разведения сил и средств "Станица Луганская" из стрелкового оружия. Помимо этого 8 июня в Украинской стороне СЦКК сообщили, что их наблюдательная группа "Станица Луганская" зафиксировала воронку между н.п. Артема и н.п. Петровка от выстрела ракеты ПТУР.