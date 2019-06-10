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10:14 10.06.2019

СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

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СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

 В Службе безопасности Украины заявляют, что на украинско-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник утром.

В украинской спецслужбе также подчеркнули, что оперативно отслеживают сложившуюся в Республике Молдова внутреннеполитическую ситуацию.

"В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе", - добавили в пресс-центре Службы.

Как сообщалось, вечером 9 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

Проанализировали возможные угрозы ситуации с безопасностью в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал он на своей странице в Facebook.

В МИД Украины также заявили, что в Киеве с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове и призывают решать политические споры в рамках политического диалога.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД в воскресенье вечером.

Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. "Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - подытожили в МИД.

Теги: #молдова #сбу #граница
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