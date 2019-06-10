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08:19 10.06.2019

Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

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Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

 Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил в воскресенье новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки, способную поражать различные цели с помощью ракет Sayyad-3, сообщило иранское информагентство Tasnim.

Эта система может обнаруживать до шести различных целей одновременно, включая военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км.

Система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 км и в радиусе 75 км, отметил министр.

По его словам, новая система также может обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 км и поражать их в радиусе 45 км.

Благодаря высокой степени мобильности Khordad-15 может быть развернута и готова к действию в течение пяти минут.

Теги: #система #презентация #пво #иран
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