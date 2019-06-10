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08:10 10.06.2019

В связи с выбросом химикатов в р. Рось прекращена робота работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань – ГСЧС

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В связи с выбросом химикатов в р. Рось прекращена робота работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань – ГСЧС

 В связи с выбросом химикатов в реку Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 23 ч. 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г.. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. Жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тыс. Жителей)", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

По состоянию на 7 ч. 10 июня водоснабжения г.. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Населения обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов.

"Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось. Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины", - подытожили в ГСЧС.

Теги: #река #гсчс #украина #загрязнение
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