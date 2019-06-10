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07:21 10.06.2019

Боевики НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

 С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - из 120 мм минометов; вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза Павлополь -  из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия; район населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм; два раза населенный пункт Пески -  из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; Авдеевка – из крупнокалиберных пулеметы; по окраине села Березовая –из  противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов; у Невельского – из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам подверглись населенные пункты Новоалександровка и Новолуганское.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел: у поселка Зайцево – из  минометов калибра 120 мм.", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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