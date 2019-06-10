Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

В результате падения строительного крана на пятиэтажный многоквартирный дом в американском городе Даллас (штат Техас) один человек погиб и по меньшей мере шесть получили ранения, сообщает Associated Press.

По словам представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания. Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы.

Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о точном количестве пострадавших.

Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14:00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильной грозе, надвигающейся на город, а также ветрах до 113 км/час.

Эванс подчеркнул, что точная причина падения крана неизвестна, но есть "большая вероятность", что ветер "сыграл определенную роль в обрушении".