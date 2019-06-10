События

04:05 10.06.2019

Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

1 мин читать
Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США

В результате падения строительного крана на пятиэтажный многоквартирный дом в американском городе Даллас (штат Техас) один человек погиб и по меньшей мере шесть получили ранения, сообщает Associated Press.

По словам представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания. Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы.

Собеседник агентства уточнил, что пока рано говорить о точном количестве пострадавших.

Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14:00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильной грозе, надвигающейся на город, а также ветрах до 113 км/час.

Эванс подчеркнул, что точная причина падения крана неизвестна, но есть "большая вероятность", что ветер "сыграл определенную роль в обрушении".

Теги: #сша #жертвы #падение #кран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:34 10.06.2019
США признают итоги выборов в Молдове и призывают стороны к решению конфликта путем диалога

США признают итоги выборов в Молдове и призывают стороны к решению конфликта путем диалога

17:57 09.06.2019
Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

13:35 09.06.2019
Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

10:25 09.06.2019
Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

08:50 09.06.2019
Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

01:31 09.06.2019
Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

08:20 08.06.2019
Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

01:22 08.06.2019
Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шестеро украинцев задержаны в Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

ПОСЛЕДНЕЕ

У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове - МИД

В СНБО проанализировали возможные угрозы безопасности в регионе в связи с ситуацией в Молдове – Данилюк

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием – полиция

Токаев на выборах президента Казахстана набирает 69,94% - экзит-полл исследовательского центра "Молодежь"

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

Ситуация с загрязнением водоемов, сложившаяся в результате ДТП в Винницкой области, находится на контроле ГСЧС Украины - Чечеткин

За выброс химикатов в реку в Винницкой области открыто уголовное дело - полиция

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4% - предварительные данные ЦИК

Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдовы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА