В Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове - МИД

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, призывают решать политические споры в рамках политического диалога, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД в воскресенье вечером.

Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - подытожили в МИД.