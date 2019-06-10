В СНБО проанализировали возможные угрозы безопасности в регионе в связи с ситуацией в Молдове – Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел расширенное совещание на базе СНБО в связи с обострением политического кризиса в Молдове.

"Проанализировали возможные угрозы ситуации с безопасностью в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.