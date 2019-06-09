Токаев на выборах президента Казахстана набирает 69,94% - экзит-полл исследовательского центра "Молодежь"

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на выборах главы государства в воскресенье, по данным экзит-полла исследовательского центра "Молодежь", побеждает, занимая первое место с 69,94% голосов избирателей, сообщил руководитель центра Талгат Калиев.

По его словам, второе место занимает кандидат от национал-патриотов Амиржан Косанов с 14,96%, третье место - за кандидатом от демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") Данией Еспаевой с 4,78%.

"По результатам экзит-полла, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков - 3,06%, Дания Еспаева - 4,78%, Амиржан Косанов - 14,96%, Толеутай Рахимбеков - 2,71%, Амангелди Таспихов - 2,63%, Касым-Жомарт Токаев - 69,94%, Садыбек Тугел - 1,92%", - сказал Калиев на брифинге в воскресенье.

Как сообщалось, на внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса.

"По предварительным данным, общая явка по республике составила 77,4%", - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге в Нур-Султане.

На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

По данным ЦИК, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской - 84,9%, Алматинской - 89%, Атырауской - 71,2%, в Восточно-Казахстанской - 84,9%, Жамбылской - 81,3%, Западно-Казахстанской - 66,3%, Карагандинской - 77,3%, Кызылординской- 81,6%, Костанайской - 84,1%, Мангистауской- 68,9%, Павлодарской - 81,2%, Северо-Казахстанской - 79,8%, Туркестанской - 84,8%.

В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы - 52,2% и в городе Шымкент - 67,6%.

Как сообщалось, казахстанцы на выборах 9 июня выбирали президента из семи кандидатов.

Действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева выдвинула казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

Журналист Амиржан Косанов был выдвинут кандидатом в президенты от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации").

Дания Еспаева баллотировалась от казахстанской демократической партия "Ак жол", она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты.

Председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков был выдвинут от народно-демократической патриотической партии "Ауыл". Член парламента Жамбыл Ахметбеков был зарегистрирован, от Коммунистической народной партии Казахстана.

Писатель Садыбек Тугел был выдвинут кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи). Председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов был зарегистрирован от Федерации профсоюзов Казахстана.

Согласно законодательству, подсчет голосов на избирательных участках и составление протокола о результатах голосования начинается после закрытия участков и не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

ЦИК на основании протоколов территориальных избирательных комиссий не позднее чем в семидневный срок после выборов устанавливает их итоги и регистрирует избранного главу государства.