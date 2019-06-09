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22:27 09.06.2019

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

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Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

У Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение и не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной Российской Федерацией территории Цхинвальского региона Грузии, которые состоялись 9 июня 2019, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на этой оккупированной территории Грузии, в том числе вследствие "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека – говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в воскресенье вечером.

Украина подтверждает свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Теги: #рф #непризнание #украина #выборы #грузия
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