Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

У Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение и не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной Российской Федерацией территории Цхинвальского региона Грузии, которые состоялись 9 июня 2019, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на этой оккупированной территории Грузии, в том числе вследствие "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека – говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в воскресенье вечером.

Украина подтверждает свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.