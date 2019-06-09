Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4% - предварительные данные ЦИК

На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

"По предварительным данным, общая явка по республике составила 77,4%", - сказал Петров в воскресенье на брифинге в Нур-Султане.

На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

По данным ЦИК, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской - 84,9%, Алматинской - 89%, Атырауской - 71,2%, в Восточно-Казахстанской - 84,9%, Жамбылской - 81,3%, Западно-Казахстанской - 66,3%, Карагандинской - 77,3%, Кызылординской- 81,6%, Костанайской - 84,1%, Мангистауской- 68,9%, Павлодарской - 81,2%, Северо-Казахстанской - 79,8%, Туркестанской - 84,8%.

В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы - 52,2% и в городе Шымкент - 67,6%.