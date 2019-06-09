События

19:52 09.06.2019

Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдавии

1 мин читать
Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдавии

Евросоюз положительно принял к сведению решения, принятые 8 июня парламентом Молдавии, в том числе о формировании правительственной коалиции, и готов работать с демократически легитимным правительством.

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - заявили в воскресенье высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и комиссар ЕС Йоханнес Хан, курирующий отношения со странами Восточного партнерства.

"Уважение верховенства права и демократии должно оставаться основой наших отношений", - отмечается в их совместном заявлении о политической обстановке в этой стране.

В свете событий, последовавших за решениями, принятыми в субботу парламентом Молдавии, ЕС повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску выхода из политического кризиса, подчеркивается в заявлении.

Теги: #позиция #ес #молдавия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 09.06.2019
ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

08:25 09.06.2019
Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

00:28 09.06.2019
Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

21:51 08.06.2019
КС Молдавии не признал избрание председателя парламента

КС Молдавии не признал избрание председателя парламента

16:46 08.06.2019
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

05:24 08.06.2019
Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

20:57 07.06.2019
Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

17:02 07.06.2019
Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

15:38 07.06.2019
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

14:44 07.06.2019
Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шестеро украинцев задержаны в Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток боевики НВФ четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Число задержанных в Нур-Султане и Алматы в день выборов президента достигло почти 500 человек - МВД Казахстана

Шестеро украинцев задержаны в Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции

Все избирательные участки в Казахстане завершили свою работу

"Слуга народа" выступает за очищение прокуратуры, независимость антикоррупционных органов и перезапуск неэффективных

В "Нацкорпусе" заявляют, что в конфликте в ТЦ "Барабашово" заступились за предпринимателей

В Киеве полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека и один погиб

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках в трех областях страны 9 июня

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА