Евросоюз готов работать с демократически легитимным правительством Молдавии

Евросоюз положительно принял к сведению решения, принятые 8 июня парламентом Молдавии, в том числе о формировании правительственной коалиции, и готов работать с демократически легитимным правительством.

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - заявили в воскресенье высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и комиссар ЕС Йоханнес Хан, курирующий отношения со странами Восточного партнерства.

"Уважение верховенства права и демократии должно оставаться основой наших отношений", - отмечается в их совместном заявлении о политической обстановке в этой стране.

В свете событий, последовавших за решениями, принятыми в субботу парламентом Молдавии, ЕС повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску выхода из политического кризиса, подчеркивается в заявлении.