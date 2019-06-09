Число задержанных в Нур-Султане и Алматы в день выборов президента достигло почти 500 человек - МВД Казахстана

Число задержанных в казахстанской столице Нур-Султане и в казахстанском мегаполисе Алматы за участие в несанкционированных митингах в день выборов президента страны составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - ИФ-К) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.

"К примеру, в городе Нур-Султан пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - отметил Кожаев.

Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".

"В общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - заявил замминистра.

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать выборы президента.