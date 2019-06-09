Шестеро украинцев задержаны в Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата и сопротивление полиции

Шестеро граждан Украины вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Как отмечается в сообщении, в воскресенье, 9 июня, с родственниками задержанных встретился заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

"29 мая шесть друзей-спортсменов из города Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. Последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось. После многочисленных обращений в МИД Украины, консульство Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту Украины Владимиру Зеленскому" – говорится в сообщении.

На встрече Кирилла Тимошенко с родными задержанных, в которой принял участие и представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии Александром Громовым, которая на месте имеет детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для задержанных украинцев.

В свою очередь, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, в связи с задержанием граждан Украины посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных.

"На 10 июня запланирована встреча дипломатов в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу. Консул готовит командировки в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии", - рассказал Кирилич в воскресенье.