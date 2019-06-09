"Слуга народа" выступает за очищение прокуратуры, независимость антикоррупционных органов и перезапуск неэффективных

Партия "Слуга народа" намерена осуществить радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры, обеспечить реальную независимость антикоррупционных органов, перезагрузку Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

"Неэффективные или скомпрометированные антикоррупционные органы перезапустим", - говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде в воскресенье.

"Слуга народа" намерена перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн, внедрить обязательную конфискацию имущества коррупционеров, систему денежного вознаграждения для граждан при выявлении коррупции, избавить СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций ущемления бизнеса.

Партия в случае прохода в новый парламент хотела бы усилить возможности общественного контроля над судебной системой, ввести добропорядочность и профессионализм как главные критерии отбора судей, уменьшить размер судебного сбора, запустить полноценные институты мировых судей и суда присяжных.

"Слуга народа" предлагает освободить бизнес от произвола чиновников и рейдеров - значительно сократить перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность.

"Введем механизм надежной защиты свидетелей, внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий", - говорится в предвыборной программе партии.

В "Слуге народа" также намерены законодательно урегулировать право владения оружием.