ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках в трех областях страны 9 июня

В Украине 9 июня ожидается подъем уровня воды на реках, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.