События

10:05 09.06.2019

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках в трех областях страны 9 июня

1 мин читать
ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках в трех областях страны 9 июня

 В Украине 9 июня ожидается подъем уровня воды на реках, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Теги: #гсчс #потоп #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 09.06.2019
В Хмельницкой области саперы ГСЧС уничтожили 2 артснаряда времен Второй мировой

В Хмельницкой области саперы ГСЧС уничтожили 2 артснаряда времен Второй мировой

17:28 07.06.2019
Сотрудники ГСЧС помогли спастись трем членам экипажа самолета, который экстренно сел на воду в Киевской области

Сотрудники ГСЧС помогли спастись трем членам экипажа самолета, который экстренно сел на воду в Киевской области

08:04 07.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

06:55 07.06.2019
Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

15:28 04.06.2019
В Запорожской области ливень образовал водяные заторы на участке автодороги Борисполь - Запорожье

В Запорожской области ливень образовал водяные заторы на участке автодороги Борисполь - Запорожье

08:19 04.06.2019
Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

04:46 03.06.2019
С начала года на водоемах Украины погибли более 270 человек

С начала года на водоемах Украины погибли более 270 человек

02:41 03.06.2019
В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

11:39 02.06.2019
На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

09:33 02.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

На Херсонщине подтопленными остаются 60 приусадебных участковс

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

В Киевской области из окна 8 этажа выпал двухлетний мальчик

Полицейские составили протокол на пьяного водителя в Донецкой области

В Николаеве правоохранители ищут свидетелей ДТП в Корабельном районе

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

ГБР проверяет чиновников Минобороны относительно растраты военного имущества в Львове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА