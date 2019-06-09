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09:51 09.06.2019

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

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За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

 За минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств, сообщила Государственная пограничная служба.

"В целом, через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,5 тысячи человек и 5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро воскресенья в очередях собралось 210 автомобилей.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - рассказали пограничники.

Кроме того, вчера пограничные наряды Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, через линию разграничения пытались провезти комплектующие к компьютерной технике и сигареты на общую сумму почти 15 тыс. грн. Товары изъяты.

Также в КПВВ "Майорское" и "Станица Луганская" пограничники зафиксировали две попытки подкупа пограничных нарядов гражданами Украины за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Граждане получили от правоохранителей категоричные отказы. Оба случая зафиксированы, по данным фактам сообщено в Национальную полицию.

Теги: #транспорт #госпогранслужба #оос #кпвв
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