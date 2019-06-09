События

09:43 09.06.2019

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

1 мин читать

За минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств, сообщила Государственная пограничная служба.

"В целом, через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,5 тысячи человек и 5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро воскресенья в очередях собралось 210 автомобилей.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - рассказали пограничники.

Кроме того, вчера пограничные наряды Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, через линию разграничения пытались провезти комплектующие к компьютерной технике и сигареты на общую сумму почти 15 тыс. грн. Товары изъяты.

Также в КПВВ "Майорское" и "Станица Луганская" пограничники зафиксировали две попытки подкупа пограничных нарядов гражданами Украины за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Граждане получили от правоохранителей категоричные отказы. Оба случая зафиксированы, по данным фактам сообщено в Национальную полицию.

Теги: #транспорт #оос #кпвв #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 09.06.2019
За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств

07:59 09.06.2019
На Херсонщине подтопленными остаются 60 приусадебных участковс

На Херсонщине подтопленными остаются 60 приусадебных участковс

07:32 09.06.2019
За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

06:47 09.06.2019
В Киевской области из окна 8 этажа выпал двухлетний мальчик

В Киевской области из окна 8 этажа выпал двухлетний мальчик

05:36 09.06.2019
В Хмельницкой области саперы ГСЧС уничтожили 2 артснаряда времен Второй мировой

В Хмельницкой области саперы ГСЧС уничтожили 2 артснаряда времен Второй мировой

03:34 09.06.2019
Полицейские составили протокол на пьяного водителя в Донецкой области

Полицейские составили протокол на пьяного водителя в Донецкой области

02:32 09.06.2019
В Николаеве правоохранители ищут свидетелей ДТП в Корабельном районе

В Николаеве правоохранители ищут свидетелей ДТП в Корабельном районе

00:45 09.06.2019
ГБР проверяет чиновников Минобороны относительно растраты военного имущества в Львове

ГБР проверяет чиновников Минобороны относительно растраты военного имущества в Львове

22:40 08.06.2019
В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов

В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов

20:49 08.06.2019
Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на реках в трех областях страны 9 июня

Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю

Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

КС Молдавии не признал избрание председателя парламента

На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА