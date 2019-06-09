События

08:50 09.06.2019

Экс-госсекретарь США Клинтон сообщила о смерти брата

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Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони Родхэма в пятницу ночью.

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой разум сегодня наводнен воспоминаниями о нем. Когда он вошел в комнату, он осветил ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать", - написала Клинтон в своем микроблоге Твиттер.

Тони Родхэм умер в пятницу, 7 июня. Причину смерти экс-госсекретарь пока не озвучила.

Теги: #сша #брат #смерть #клинтон
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