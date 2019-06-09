На Херсонщине подтопленными остаются 60 приусадебных участковс

По состоянию на утро воскресенья в Херсонской области остаются подтопленными 60 приусадебных участков, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 9 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участков", - сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Для откачки воды привлечены 25 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 9 человек личного состава и 4 единицы техники. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб. м воды (всего с начала работ 10 тыс. 500 кубометров).

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает". – добавили в ведомстве.