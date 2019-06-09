События

07:32 09.06.2019

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

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За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, у Водного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем, Опытного - минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Новоселовки Второй – из 82 мм минометов и автоматических гранатометов, дважды в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Широкино - крупнокалиберных пулеметов, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды по Красногоровке - из крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Павлополь – ииз автоматических гранатометов и стрелкового оружия. дважды по Богдановке – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, дважды Старогнатовку – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников шесть раз. В частности, вблизи н.п. Южный - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Травневе – из 120 мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия, в районе Станицы Луганской – из стрелкового вооружения, один раз по Крымскому – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Хутор Вольный – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 8 июня один боевик уничтожен и еще двое получили ранения.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза", - отметили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников вблизи н.п. Верхнеторецк – из 120 мм минометов, Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел Новолуганского – из минометов калибра 120 мм.

Теги: #оос #сводка #украина
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