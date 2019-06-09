События

05:36 09.06.2019

В Хмельницкой области саперы ГСЧС уничтожили 2 артснаряда времен Второй мировой

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В Хмельницкой области пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 203 и 76 мм времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ведомства.

"7 июня в 15:00 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен накануне в городах Староконстантинов и Шепетовка на Хмельнитчине", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #хмельнитчина #украина #снаряд #пиротехники
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