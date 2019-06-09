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02:32 09.06.2019

В Николаеве правоохранители ищут свидетелей ДТП в Корабельном районе

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Николаевские правоохранители устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Корабельном районе, в котором травмировались водитель легкового автомобиля и двое пассажиров, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

"8 июня около 15:30 в Корабельном районе г.Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир автомобиля KIA Magentis. Полиция устанавливает свидетелей ДТП, в котором травмировались водитель и пассажиры КИА, один из которых – смертельно", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, транспортное средство под управлением 33-летнего местного жителя осуществляло движение по ул.Гагарина в сторону ул.Степной. В районе перекрестка с переулком Гагарина водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

"От полученных телесных повреждений 41-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель транспортного средства получили тяжелые травмы. Их каретой скорой был доставлен в медучреждение, где они сейчас находятся", - информируют в полиции.

Правоохранители внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение".

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В полиции просят граждан сообщить следствию любую информацию об обстоятельствах данного инцидента.

Теги: #николаев #свидетели #дтп #украина #полиция
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