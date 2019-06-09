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00:45 09.06.2019

ГБР проверяет чиновников Минобороны относительно растраты военного имущества в Львове

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ГБР проверяет чиновников Минобороны относительно растраты военного имущества в Львове

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют законность строительства на территории военного городка в Львове, вероятно совершенного при злоупотреблении служебным положением должностными лицами из Минобороны, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделку документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, что причинило существенный вред (ч.2 ст.364 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Минобороны, чиновники вышли за пределы предоставленных им полномочий. В результате злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1 по улице Княгини Ольги 1-5 в Львове выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 4,5 млн грн.

По информации правоохранителей, в ходе досудебного расследования данного уголовного производства по решению следственного судьи на этот земельный участок наложили арест с запретом проведения на нем каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и каким - либо третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Теги: #львов #гбр #минобороны #украина
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