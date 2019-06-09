Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.

Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).

Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.

Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.