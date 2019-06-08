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21:51 08.06.2019

КС Молдавии не признал избрание председателя парламента

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Конституционный суд Молдавии признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КС.

В суде заранее признали незаконными все документы, которые может принять нынешний парламент Молдавии.

Ранее в субботу партия социалистов и правый блок ACUM договорились созвать заседание парламента вопреки принятому накануне решению Конституционного суда об обязанности президента распустить высший законодательный орган.

Теги: #молдавия #спикер #парламент #кс
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