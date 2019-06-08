КС Молдавии не признал избрание председателя парламента
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КС.
В суде заранее признали незаконными все документы, которые может принять нынешний парламент Молдавии.
Ранее в субботу партия социалистов и правый блок ACUM договорились созвать заседание парламента вопреки принятому накануне решению Конституционного суда об обязанности президента распустить высший законодательный орган.