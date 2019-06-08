События

19:52 08.06.2019

На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

2 мин читать

Один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в субботу.

Как отмечается в сообщении, с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также они вели огонь с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них в районе с.Водяное, по направлению н.п. Веселое - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка, Лебединское по направлению н.п. Саханка - с 122 мм артиллерии, вблизи Широкино со стороны направления н.п. Саханка - из крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Красногоровка по направлению н.п. Старомихайловка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи с.Травневе по направлению шахты им.Гагарина - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п.Травневе по направлению н.п. Байрак - из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #пострадавшие #украина #донбасс #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 08.06.2019
Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

20:30 08.06.2019
Нардепы Ризаненко, Войцицкая, Емец, Пташник пойдут в Раду по мажоритарным округам от партии "Голос"

Нардепы Ризаненко, Войцицкая, Емец, Пташник пойдут в Раду по мажоритарным округам от партии "Голос"

20:10 08.06.2019
В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

19:31 08.06.2019
Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

18:38 08.06.2019
В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

18:15 08.06.2019
На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

18:10 08.06.2019
Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

18:02 08.06.2019
Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

17:18 08.06.2019
Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

16:46 08.06.2019
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

ПОСЛЕДНЕЕ

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Кабмин готов предоставить помощь для преодоления последствий непогоды в регионах Украины

В Украине будет жарко: на востоке до +33, в Киеве +30

Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела позиций ООС, один украинский военный получил боевую травму

Нападение на оператора харьковской службы теленовостей расследуется по трем статьям УК

В результате стычки на ТЦ Барабашово в Харькове пострадали 8 человек, в том числе оператор службы новостей "Вести"

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

Венесуэла решила открыть границу с Колумбией с 8 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА