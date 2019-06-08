На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

Один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в субботу.

Как отмечается в сообщении, с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также они вели огонь с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них в районе с.Водяное, по направлению н.п. Веселое - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка, Лебединское по направлению н.п. Саханка - с 122 мм артиллерии, вблизи Широкино со стороны направления н.п. Саханка - из крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Красногоровка по направлению н.п. Старомихайловка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи с.Травневе по направлению шахты им.Гагарина - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п.Травневе по направлению н.п. Байрак - из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.