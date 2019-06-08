Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать мирные населенные пункты вдоль линии разграничения, сообщил пресс-центр Объединенных сил (ООС).

"Так, 6 июня 2019 года, в 12:00 дня, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Обозное в направлении населенного пункта Артема совершили обстрел участка местности", - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

Как отмечается, наблюдательная группа Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон "Станица Луганская" зафиксировала воронку между н.п. Артема и н.п. Петровка от выстрела ракеты ПТУР.

Украинская сторона СЦКК осуждает обстрелы боевиками населенных пунктов.

"В очередной раз оккупанты показывают свое нежелание соблюдать Минские договоренности и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в СЦКК.