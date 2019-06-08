В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу, 8 июня, ожидается гроза, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ближайшие 2 часа и до конца дня 8 июня в столице ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют во время грозы придерживаться основных правил. В частности, на природе следует спуститься в низину, отойти от единичных деревьев, столбов, вышек, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы не следует прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, купаться.