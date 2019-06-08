События

18:15 08.06.2019

На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

1 мин читать

На руднике ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу DCH Александра Ярославского, погиб горнорабочий.

"7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - информирует предприятие.

О происшедшем было сообщено в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда.

Проводится расследование обстоятельств трагедии.

"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Государственная служба геологии и недр 7 ноября 2017 года продлила руднику срок действия разрешений на добычу железной руды на следующие 20 лет.

Теги: #рудник #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 08.06.2019
Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

18:38 08.06.2019
В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

18:10 08.06.2019
Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

18:02 08.06.2019
Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

17:18 08.06.2019
Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

16:46 08.06.2019
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

15:55 08.06.2019
Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

15:49 08.06.2019
Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

15:32 08.06.2019
Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин готов предоставить помощь для преодоления последствий непогоды в регионах Украины

В Украине будет жарко: на востоке до +33, в Киеве +30

Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела позиций ООС, один украинский военный получил боевую травму

Нападение на оператора харьковской службы теленовостей расследуется по трем статьям УК

В результате стычки на ТЦ Барабашово в Харькове пострадали 8 человек, в том числе оператор службы новостей "Вести"

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

Венесуэла решила открыть границу с Колумбией с 8 июня

На Херсонщине подтопленными остаются 73 приусадебных участка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА