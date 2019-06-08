На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

На руднике ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящем в группу DCH Александра Ярославского, погиб горнорабочий.

"7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - информирует предприятие.

О происшедшем было сообщено в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда.

Проводится расследование обстоятельств трагедии.

"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Государственная служба геологии и недр 7 ноября 2017 года продлила руднику срок действия разрешений на добычу железной руды на следующие 20 лет.