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15:32 08.06.2019

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

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Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос заявляет о возможности снятия грифа "секретно" с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины уже в 2020 году.

Отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа "секретно" в ходе встречи с участниками боевых действий, волонтерами и общественными организациями в субботу в Киеве, замсекретаря Собвеза отметил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался в органах власти. "Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята", - сказал он.

По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы-ИФ) "не имеет смысла". "А на следующий – реально", - сказал он.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Как сообщалось, решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента N 79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

Ранее, в мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечения баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии,СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, включая международные,

По данным источников "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, готовящееся совершенствование действующей системы ГОЗ, включая систему импорта вооружений и военной техники (ВВТ), призвано исключить осложняющие процесс полноценного перевооружения риски закупок по ГОЗ не отвечающих требованиям современного ведения боя ВВТ устаревшей номенклатуры.

По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о включении в ГОЗ той или иной номенклатуры ВВТ, включая закупки по импорту, обременена бизнес- интересами и коррупционными рисками.

Украина с 2017 года перешла на трехлетнюю систему формирования и исполнения ГОЗ.

Согласно оценкам МЭРТ, объем ГОЗ на 2019 год оценивается в около 25 млрд грн. В 2018 году, по данным ведомства, в рамках ГОЗ на закупку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, оборонные НИОКР, развитие оборонных производственных мощностей из госбюджета было выделено около 21 млрд грн. По данным военного украинского ведомства, в структуре исполнителей ГОЗ в последние годы более 50% составляют частные оборонные компании.

Теги: #снбо #гособоронзаказ #украина #кривонос
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