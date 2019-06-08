Кабмин готов предоставить помощь для преодоления последствий непогоды в регионах Украины

Кабинет министров Украины в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом, и призывает местные власти также участвовать в ликвидации последствий бедствия.

"Хочу поблагодарить местную власть и ГСЧС - за организацию ликвидации непогоды. Каждый должен понять: правительство готово помочь - в пределах наших возможностей. Но уже есть случаи, когда вместо реальных предложений, нам предоставляют в 3-4 раза больше проектов, которые не имеют никакого отношения к последствий непогоды. Просил бы тщательно подходить к этим вопросам на местном уровне. Хочу также подчеркнуть - в местных бюджетах, которые выросли в 4 раза, должны быть резервные фонды", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу.

Отмечается, что по данным гидрометеорологических служб ГСЧС в мае-июне на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячных нормы осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпала самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в целом по Украине повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тыс, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.