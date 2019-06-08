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12:53 08.06.2019

Нападение на оператора харьковской службы теленовостей расследуется по трем статьям УК

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Нападение на оператора харьковской службы теленовостей расследуется по трем статьям УК

Нападение на оператора харьковской службы теленовостей расследуется по трем статьям УК – полиция- Полиция начала расследование нападения на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, которое произошло в пятницу вечером во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово".

"Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам журналиста "Вестей" Анны Черненко, Макарюк сейчас находится в реанимации в больнице скорой и неотложной помощи. У него произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей Нацкорпуса. В результате конфликта, по уточненным данным, пострадали 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк.

Полиция открыла уголоные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК УКраины.

Теги: #вести_главред #украина #полиция #харьков #журналист
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