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11:54 08.06.2019

В пятерку списка партии "Сила и честь" на выборах в Раду вошли Смешко, Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

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В пятерку списка партии "Сила и честь" на выборах в Раду вошли Смешко, Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

Пятерку списка политической партии "Сила и честь" для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили глава партии Игорь Смешко, народный депутат (фракция "Самопомич") Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, нардеп от фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко и экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" со съезда партии в субботу в Киеве.

Теги: #верховная_рада #украина #выборы #смешко
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