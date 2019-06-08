События

10:04 08.06.2019

Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

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Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" прошли американский учебно-тренировочный курс "Small Boat Operations" с использованием катеров "Safe Boat 27".

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, 7 июня представители "ДОЗОРа" получили от американских инструкторов сертификаты о прохождении данного курса.

Во время учебы в отряде учились управлять катерами "Safe Boat 27", полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров "Safe Boat 27" военнослужащие "ДОЗОРа" продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера - четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Теги: #военные #учения #украина #тренинг
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