События

09:03 08.06.2019

Венесуэла решила открыть границу с Колумбией с 8 июня

1 мин читать
Венесуэла решила открыть границу с Колумбией с 8 июня

Венесуэла открывает границу с Колумбией в субботу, 8 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро в "Твиттере".

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира начиная с этой субботы, 8 июня", - написал он.

Также он отметил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

В мае Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Теги: #венесуэла #граница #колумбия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:39 07.06.2019
Евросоюз вводит более надежные удостоверения личности для своих граждан

Евросоюз вводит более надежные удостоверения личности для своих граждан

08:42 06.06.2019
Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

09:49 03.06.2019
Украинец пытался скрытно вывезти в Польшу более 12 кг янтаря

Украинец пытался скрытно вывезти в Польшу более 12 кг янтаря

08:03 03.06.2019
Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

17:00 29.05.2019
Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

07:35 28.05.2019
Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

12:35 26.05.2019
Международная контактная группа заявила о поддержке посреднических усилий Норвегии по Венесуэле

Международная контактная группа заявила о поддержке посреднических усилий Норвегии по Венесуэле

05:53 26.05.2019
США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

08:18 23.05.2019
25-летний чех с арбалетом и самодельным ножом пытался въехать в Украину – Госпогранслужба

25-летний чех с арбалетом и самодельным ножом пытался въехать в Украину – Госпогранслужба

18:16 13.05.2019
Двое россиян незаконно пересекли госграницу Украины и попросили политического убежища – Госпогранслужба

Двое россиян незаконно пересекли госграницу Украины и попросили политического убежища – Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

На Херсонщине подтопленными остаются 73 приусадебных участка

Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

Военные в зоне ООС имеют полное право вести ответный огонь по своему решению – Командование операции

За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

Члены группы, подозреваемой в серийном мошенничестве по схеме "ваш сын в полиции", будут ждать суда под стражей

Страны ЕС договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов

Во Львовской области полиция задержала руководителя реабилитационных центров по подозрению в торговле людьми

Водителю-полицейскому сбившему в Конотопе ребенке объявлено о подозрении

Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА