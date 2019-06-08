На Херсонщине подтопленными остаются 73 приусадебных участка

Состоянием на утро субботы в Херсонской области остаются подтопленными 73 приусадебных участка, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Для откачки воды были привлечены 7 ед. техники и 25 чел. из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб. м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м).

Спасатели напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с.Новая Маячка Алешковского района.

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили в ведомстве.