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08:20 08.06.2019

Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

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Трамп не будет вводить пошлины в отношении Мексики, так как договорился по проблеме миграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегальной иммиграции.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США. "Подробности о соглашении скоро будут опубликованы госдепом", - добавил Трамп.

Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.

Теги: #сша #трамп #договоренности #мексика
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