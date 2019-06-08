За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120-мм, в результате чего погибло двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, пятеро были ранены, семеро получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Также сообщается, что боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ 21 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Новоселовки Второй - из артиллерии 152-мм, минометов калибра 82-мм и гранатометов; пять раз в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза в районе Водяного - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новоолександровки Второй - артиллерии 152-мм, минометов 82-мм; дважды вблизи Марьинки - из 82-мм минометов и стрелкового оружия; два раза в районе Новогригорьевки - гранатометы и пулеметы; вблизи Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; Николаевки - противотанковые гранатометы; Авдеевки - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших ООС были обстреляны семь раз: вблизи Новолуганского - из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Станицы-Луганской – из стрелкового вооружения; один раз в районе Крымского – 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; дважды у Травневого - из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов; Зайцевого - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

По данным украинской разведки 6 июня два боевика было уничтожено и один ранен.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили один обстрел украинских позиций: вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе ООС.