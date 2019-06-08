События

03:07 08.06.2019

Во Львовской области полиция задержала руководителя реабилитационных центров по подозрению в торговле людьми

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Во Львовской области полиция задержала руководителя реабилитационных центров по подозрению в торговле людьми

Во Львовской области полиция задержала руководителя трех реабилитационных центров по подозрению в незаконном лишении свободы и торговле людьми, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сотрудники полиции… прекратили преступную деятельность одной из организаций, организовавшей на территории Львовской области 3 реабилитационных центра, специализировавшихся на лечении алкогольной и наркотической зависимости", – указано в сообщении.

По данным полиции, в указанных центрах незаконно содержали 87 человек.

Руководителя организации, 34-летнего уроженца Луганской области, задержали в порядке ст.208 КПК Украины. Ему предъявили подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины.

По данным полиции, во время обысков в центрах обнаружили около 500 тыс. грн наличными, приспособления для связывания со следами крови, списки пациентов и т.д.

Теги: #львовская #торговля_людьми
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