Во Львовской области полиция задержала руководителя реабилитационных центров по подозрению в торговле людьми

Во Львовской области полиция задержала руководителя трех реабилитационных центров по подозрению в незаконном лишении свободы и торговле людьми, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сотрудники полиции… прекратили преступную деятельность одной из организаций, организовавшей на территории Львовской области 3 реабилитационных центра, специализировавшихся на лечении алкогольной и наркотической зависимости", – указано в сообщении.

По данным полиции, в указанных центрах незаконно содержали 87 человек.

Руководителя организации, 34-летнего уроженца Луганской области, задержали в порядке ст.208 КПК Украины. Ему предъявили подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.149 (торговля людьми) УК Украины.

По данным полиции, во время обысков в центрах обнаружили около 500 тыс. грн наличными, приспособления для связывания со следами крови, списки пациентов и т.д.