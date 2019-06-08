Водителю-полицейскому сбившему в Конотопе ребенке объявлено о подозрении

Водителю-полицейскому сбившему ребенка на пешеходном переходе в Конотопе в пятницу, 7 июня, объявлено о подозрении, он задержан, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия - ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на субботу.

Как сообщалось, вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

Начальник Конотопского отделения полиции был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Руководство полиции Сумщины выразило готовность оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия.