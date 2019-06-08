События

01:45 08.06.2019

Водителю-полицейскому сбившему в Конотопе ребенке объявлено о подозрении

1 мин читать
Водителю-полицейскому сбившему в Конотопе ребенке объявлено о подозрении

Водителю-полицейскому сбившему ребенка на пешеходном переходе в Конотопе в пятницу, 7 июня, объявлено о подозрении, он задержан, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия - ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на субботу.

Как сообщалось, вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

Начальник Конотопского отделения полиции был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Руководство полиции Сумщины выразило готовность оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия.

Теги: #сумская #дтп #полиция #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:22 08.06.2019
Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

23:38 07.06.2019
Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

23:11 07.06.2019
В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

20:14 07.06.2019
Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

18:50 07.06.2019
Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

17:52 07.06.2019
В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

10:43 07.06.2019
В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

12:15 06.06.2019
ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

10:51 06.06.2019
Подавший в отставку начальник Нацполиции Киевской области переведен в зону ООС

Подавший в отставку начальник Нацполиции Киевской области переведен в зону ООС

13:45 04.06.2019
Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призывает НАСА больше думать о высадке на Марсе, а не на Луне

Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Сербией

Глава партии "Видродження" Бондарь заявил о выходе и сложении своих полномочий

Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

От обязанностей отстранены 10 начальников теруправлений полиции, сотрудники которых пойманы на службе в нетрезвом состоянии - МВД

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА