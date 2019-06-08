Двое сотрудников сельского детсада в Харьковской области найдены погибшими

Полиция устанавливает обстоятельства гибели отца и дочери, работавших в детском саду в с.Вербовка Балаклейского района Харьковской области, тела которых были найдены в сточной яме.

"По словам сотрудников дошкольного учреждения, 57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая также работала в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина ушла на помощь и не вернулась", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Журнала единого учета событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства.